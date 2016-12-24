В Саранск прибыли 9 из 15 новых пассажирских автобусов

Парк общественного транспорта столицы Мордовии пополняется новыми современными автобусами белорусского производства. Уже в декабре этого года все 15 единиц выйдут на городские маршруты.

Каждый автобус рассчитан на 97 пассажиров, а в салоне установлены сиденья для 32 человек. За обстановкой по ходу движения здесь следят шест разнонаправленных видеокамер. Также автобусы оборудованы отдельными кондиционерами для пассажиров и водителя и датчиками пассажиропотока.