В Саранск прибыли 9 из 15 новых пассажирских автобусов

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Парк общественного транспорта столицы Мордовии пополняется новыми современными автобусами белорусского производства. Уже в декабре этого года все 15 единиц выйдут на городские маршруты.
Каждый автобус рассчитан на 97 пассажиров, а в салоне установлены сиденья для 32 человек. За обстановкой по ходу движения здесь следят шест разнонаправленных видеокамер. Также автобусы оборудованы отдельными кондиционерами для пассажиров и водителя и датчиками пассажиропотока.
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