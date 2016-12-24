Саранские автобусы украсили гирляндами

Работники МП «Горэлектротранс» украшают гирляндами общественный транспорт Саранска для создания праздничной новогодней атмосферы.

По информации городской Администрации, в салонах автобусов и троллейбусов также появятся гирлянды и разноцветные шары, а на окнах разместятся баннеры с новогодней тематикой.