Саранские автобусы украсили гирляндами

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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Работники МП «Горэлектротранс» украшают гирляндами общественный транспорт Саранска для создания праздничной новогодней атмосферы.
По информации городской Администрации, в салонах автобусов и троллейбусов также появятся гирлянды и разноцветные шары, а на окнах разместятся баннеры с новогодней тематикой.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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