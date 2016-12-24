Жители Саранска смогут угоститься на Советской площади шашлыками и блинами

«Агропромышленный комплекс – флагман экономики Мордовии»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
По информации городской Администрации, на Советской площади на традиционном для фуд-корта месте будут установлены 10 деревянных домиков в новогоднем убранстве и световой иллюминацией.
Публике здесь предложат блины с различными начинками, кондитерские изделия, шашлык, безалкогольный глинтвейн, горячий чай и кофе. Также можно будет приобрести и сувенирную продукцию
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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