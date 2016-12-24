В Мордовии прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО

В Доме Республики 6 декабря состоялось 74-е заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов Приволжского федерального округа. В нем приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Глава Мордовии Артём Здунов, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Петр Тултаев, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, руководители региональных парламентов. Мероприятие прошло под председательством координатора Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Участники обсудили демографическую ситуацию в регионах, меры по повышению рождаемости, а также работу субъектов в сфере пробации.

Полномочный представитель Президента России в ПФО отметил важность улучшения демографической ситуации в округе. Государственная политика страны в целом направлена на сохранение народонаселения, увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья людей, а повышение благосостояния граждан – первая из национальных целей развития России, поставленных Президентом страны на предстоящее десятилетие.

«В этом году завершается реализация мероприятий концепции демографической политики РФ на период до 2025 года. Формируется новая стратегия до 2036 года. На прошлой неделе Президент России утвердил новый перечень показателей для оценки работы глав регионов. Среди них – суммарный коэффициент рождаемости. Это показатель эффективной деятельности не только губернаторов, но и всей системы региональной власти, - подчеркнул Игорь Комаров. - Со следующего года будут действовать новые нацпроекты – «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья». Во все эти проекты будут включены мероприятия по повышению рождаемости и улучшению качества жизни семей с детьми».

Полпред заметил, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления.

Приветствуя участников заседания, Артём Здунов отметил, что на площадках Ассоциации всегда обсуждаются важные вопросы с прицелом на перспективу. Он подробно остановился на опыте Мордовии по реализации закона о пробации. «В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний. 50 соглашений у нас действует о взаимодействии с субъектами пробации, бизнесом, НКО, общественными объединениями. Есть отдельные индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, - подчеркнул Глава Мордовии. - Самое главное – результат работы: осужденные встают на путь исправления, трудятся, заводят семьи. За истекший период текущего года в республике трудоустроен каждый третий освободившийся. Три года назад мы говорили о 3 % трудоустроенных, потом о 10 %, сейчас – это каждый третий. Программа абсолютно рабочая, мы ее предлагаем для изучения, чтобы перенять опыт. Еще один важный показатель – снижение на 16% количества преступлений, которые совершены ранее судимыми лицами».

Напомним, пробация – это комплекс мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Сейчас ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняющих наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года она затронет граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

По вопросу реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в регионах ПФО с докладом выступил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин: «Ежегодно в регионах нашего федерального округа из мест лишения свободы освобождаются десятки тысяч осужденных, на учете уголовно-исполнительных инспекций состоят более 50 тысяч лиц. Пробации подлежат в основном граждане экономически активного возраста – трудоспособные, имеющие возможность создать семью, стать родителями. Пробация для них – еще один шанс стать «здоровым» членом общества, найти себя в жизни и принести пользу своей стране».

В нескольких субъектах уже приняты законы, устанавливающие полномочия региональных органов власти в сфере пробации. Один из них – в Мордовии.

Был обозначен ряд инициатив Ассоциации для внесения изменений в федеральное законодательство. Они касаются статуса центров пробации, их государственной поддержки, а также взаимодействия в рамках этого закона с промышленными предприятиями и расширения круга профессий для профобучения осужденных.

Координатор Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО отметил высокий уровень работы Мордовии по этому направлению. Один из лучших примеров – «Ромодановосахар». Руководитель предприятия Александр Атласов поделился практическими наработками. Завод начал трудоустройство бывших заключенных с 2022 года. За это время 196 человек прошли через исправительный центр на базе «Ромодановосахара». Люди получают достойную зарплату, им помогают решать жилищные проблемы и другие насущные вопросы.

Демографическую тему обсуждали в рамках второго вопроса повестки заседания. Артём Здунов отметил: для республики эта задача принципиально важная. В Мордовии реализуется целый ряд мер для улучшения ситуации, но эффективный опыт других регионов будет обязательно взят на вооружение.

Законодатели рассмотрели меры, направленные на увеличение рождаемости и продолжительности жизни граждан. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул, что для решения демографической проблемы необходим комплексный и системный подход, а семья – это стратегический ресурс для страны. Регионы ПФО, например, - лидеры по сельскому населению. Поэтому важно обеспечить достойный уровень жизни семей на селе, создать комфортные условия во всех сферах – образовании, здравоохранении и социальном обслуживании.

Евгений Люлин отметил, что у Ассоциации довольного много решений, которые регионы ПФО готовы предложить для внесения изменений в федеральное законодательство, – это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах.

В ходе заседания был представлен план работы Ассоциации на предстоящий год. Следующие заседания пройдут в Ульяновске, Пензе, Оренбурге и Казани.

Руководителями парламентов Мордовии и Башкортостана было подписано соглашение о сотрудничестве.