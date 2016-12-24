«Спасибо за совместную работу!»

В День добровольца, 5 декабря, Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями волонтерского движения республики. Участники встречи обсудили важнейшие направления работы добровольческих организаций региона и планы на ближайшую перспективу.



Глава республики отметил, что армия добровольцев Мордовии насчитывает уже несколько десятков тысяч человек. «Вы помогаете решать такие важные задачи, как борьба с ковидом, помощь участникам СВО, работают волонтеры-медики, добровольцы заняты в проведении большинства наших крупных мероприятий. Следующий год мы объявили Годом исторической память - предстоит большая работа, и без вас нам не обойтись. Ваш пример вдохновляет на добрые дела многих наших земляков», - сказал Артём Здунов.



Руководители добровольческих организаций региона рассказали о своей деятельности. Директор Центра развития общественных инициатив Мордовии Анастасия Кидяева рассказала, что в 2024 году Мордовия вошла в состав победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» - объем поддержки из федерального бюджета превысил 6,6 млн рублей. Эти средства помогут реализовывать практики по поддержке добровольчества, комплексных программ по поддержке волонтерства в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, семейного добровольчества, программ корпоративного волонтерства, а также развитию культурного добровольчества и создание Добро.Центров.



Анастасия Кидяева выступила с инициативой внедрить в республике единый стандарт работы для всех, кто привлекает волонтеров. Артём Здунов это предложение поддержал: «Это обеспечит соответствующее уважительное отношение к волонтерству».



Глава Мордовии поинтересовался: как люди приходят в добровольческое движение. Директор центра поделилась: «Это больше зов души. Но многие, видя добрые дела других, вовлекаются и сами. О добрых делах надо говорить!»



Ветеран СВО Миразым Исмаилов рассказал, как отработана доставка гуманитарной помощи «за ленточку», и насколько поддержка и весточки с родной земли важны для наших военных.



И.о. руководителя мордовского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Никита Вылегжанин рассказал о проекте по подготовке волонтеров гуманитарных миссий. Он рассчитан на тех, кто ездит с гуммиссиями в новые регионы страны и в зону специальной военной операции. Здесь будут обучать, в том числе, навыкам оказания первой помощи, управлению дронами и многому другому.



Участницы волонтерского сообщества по организации помощи участникам СВО «Z-сети Мордовии» Татьяна Пестова и Наталья Сапунова поделились тонкостями изготовления маскировочных сетей. Технологиями плетения группу просят поделиться коллеги из других регионов, а точки плетения созданы даже в образовательных учреждениях республики. Наши бойцы благодарят мастериц за сети, которых в зону СВО отправлено уже более 11 тысяч модулей. Совсем скоро по инициативе «Z-сети Мордовии» пройдет первый сбор волонтеров СВО.



Отряд «Поиск 13 регион» занимается поиском людей, пропавших без вести. Работа ведется совместно с правоохранительным блоком. Сейчас в отряде 62 добровольца. С начала года удалось спасти 40 человек. Благодаря грантам отряд активно ведет профилактическую работу с детьми и подростками, проводит уроки безопасности в школах. Новый проект отряда «Я его не знаю» вошел в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов – это обучение детей правильному поведению с незнакомыми людьми.



Еще одно важное направление – благотворительная деятельность по поддержке материнства и детства. Председатель некоммерческой организации «Мама и ребенок» Элина Серебрякова рассказала о работе семейного коворкинга «Желтая дверь», о проведении благотворительных мероприятий и поддержке приемного родительства. Важнейшим мероприятием в этой сфере стала работа лагеря для приемных семей – его смену планируется провести уже в пятый раз.



Самое актуальное направление сейчас – подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Мордовии начал работать Центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. Руководитель Мордовского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Вавилина отметила, что для волонтеров республики, задействованных в этих мероприятиях, предусмотрены обучающие семинары – волонтер должен не просто участвовать в событии, а знать историю даты.



«80-летие Победы станет поводом для объединения всех волонтерских организаций республики. Нам предстоит много работы, новые вызовы, но все вместе, с молодежным сообществом, просто неравнодушными гражданами, мы покажем миру, что мы – настоящие потомки великих победителей и действующих победителей», - сказала Елена Вавилина.



В завершение встречи Артём Здунов еще раз подчеркнул важность и сложность работы добровольцев. «Спасибо за совместную работу!» - сказал Глава региона.