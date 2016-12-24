В Саранске прошел Форум студенческих семей ПФО

5 декабря в Саранске прошел Форум студенческих семей Приволжского федерального округа «Студ7Я». В открытии приняли участие представители Ассоциации законодательных органов ПФО, Ассоциации молодежных парламентов ПФО, студенческие семьи – победители отборочного этапа форума.



Напомним, Указом Президента страны Владимира Путина 2024 год объявлен Годом Семьи.



«Добро пожаловать в нашу республику, мы гостеприимный край, красивый. Шумбрат, студенческие семьи! - приветствовал участников Глава Мордовии Артём Здунов. – Этот форум - важное рабочее мероприятие: здесь и знакомства, и друзья, и обмен опытом, мы будем выходить и на конкретные решения, связанные с поддержкой студенческих семей. Мордовия будет активно участвовать в новом нацпроекте «Семья», хорошо работают наши вузы – следят за тем, как живут студенческие семьи, какой у них быт. Это тоже очень нужно. Для нас важно, что мы вошли в число семи регионов ПФО, где работает семейная ипотека под 6%».



Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул: «Семья влияет на воспитание каждого человека. Небольшой факт – посмотрите все выступления нашего Президента с Посланием к Федеральному Собранию. С чего он всегда их начинает – это вопросы демографии, семьи, материнства и детства. Это всегда приоритеты государства! В ПФО много делается для поддержки семьи и семейных ценностей. Много лет мы проводили конкурс «Успешная семья Приволжья», его элементы вошли в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» - в 2023 году появился конкурс «Это у нас семейное», в котором участвуют все поколения семьи. Выражаю благодарность Республике Мордовия и законодателям, которые участвуют в сегодняшнем форуме. Будьте напористыми, предлагайте идеи, которые помогут семьям развиваться».



Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил: практики поддержки студенческих семей есть в разных регионах страны, но они пока разрозненные.



«Вот их мы должны собрать воедино, - сказал он. - Несколько дней назад Госдума в первом чтении приняла закон о студенческих семьях. Это была инициатива и от законодателей ПФО. Считаю, что это верный шаг. Сегодня мы продолжим это обсуждение, давайте постараемся облачить практики, которые сегодня существуют, в проекты законов».



Председатель Молодежного парламента при Государственном Собрании Республики Мордовия Виктория Богдашкина, обращаясь к молодежи, сказала: «Вы - будущее нашей страны. Пусть форум станет отправной точкой для создания новых проектов, которые изменят не только жизнь студентов, но и всего общества».

Программа форума была насыщена мастер-классами и культурными мероприятиями, молодые семьи делились опытом, излагали свои взгляды на демографическую политику и предлагали механизмы совершенствования мер поддержки студенческих семей. Наиболее активные семьи в завершение работы форума наградили на сцене Института национальной культуры МГУ им. Н.П.Огарева.