В Саранске этой зимой оборудуют 22 ледовых катка

По информации городской Администрации, в столице Мордовии этой зимой оборудуют 22 площадки для массового катания на коньках. Большинство из них расположатся на знакомых всем местах за исключением двух.

Каток в Пушкинском парке переедет на танцевальную площадку, а с ул. Кочкуровской – к стадиону «Мордовия Арена».



При этом, катки по ул. Коваленко и Гожувская, а также на площади Тысячелетия будут бесплатными.