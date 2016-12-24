В Саранске этой зимой оборудуют 22 ледовых катка

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По информации городской Администрации, в столице Мордовии этой зимой оборудуют 22 площадки для массового катания на коньках. Большинство из них расположатся на знакомых всем местах за исключением двух.
Каток в Пушкинском парке переедет на танцевальную площадку, а с ул. Кочкуровской – к стадиону «Мордовия Арена».
При этом, катки по ул. Коваленко и Гожувская, а также на площади Тысячелетия будут бесплатными.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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