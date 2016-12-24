В Саранске засыпали песком «народные» горки

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
По информации городской Администрации, в столице Мордовии на природном ландшафте нет организованных ледяных горок для катания на ватрушках и ледянках. На травмоопасных участках уже выставлены информационные таблички о запрете скатывания, а поверхность обработана песком.
В мэрии приводят список самых популярных «народных» горок и указывают, что они не предназначены для катания.
- Левый берег р. Саранки
- ул. Попова – ул. Серадзская (велодром)
- ул. Солнечная – Лямбирское шоссе
- ул. Волгоградская – ул. Севастопольская (автомобильный центр)
- ул. Коваленко между д. 46 и д. 56
- ул. Коваленко, 23
- Лесное озеро (юго-восточная часть).
Оборудовать на данных участках безопасные спуски для зимних развлечений невозможно, поскольку в непосредственной близости к этим склонам располагаются дренажные колодцы, тротуары с лестничными спусками, проезжие части.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»