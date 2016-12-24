В Саранске засыпали песком «народные» горки

По информации городской Администрации, в столице Мордовии на природном ландшафте нет организованных ледяных горок для катания на ватрушках и ледянках. На травмоопасных участках уже выставлены информационные таблички о запрете скатывания, а поверхность обработана песком.

В мэрии приводят список самых популярных «народных» горок и указывают, что они не предназначены для катания.

- Левый берег р. Саранки

- ул. Попова – ул. Серадзская (велодром)

- ул. Солнечная – Лямбирское шоссе

- ул. Волгоградская – ул. Севастопольская (автомобильный центр)

- ул. Коваленко между д. 46 и д. 56

- ул. Коваленко, 23

- Лесное озеро (юго-восточная часть).

Оборудовать на данных участках безопасные спуски для зимних развлечений невозможно, поскольку в непосредственной близости к этим склонам располагаются дренажные колодцы, тротуары с лестничными спусками, проезжие части.