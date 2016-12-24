В Саранске открытие главной Новогодней елки намечено на 22 декабря

Работы по монтажу главной Новогодней елки на Советской площади начались уже 4 декабря. Ее высота составляет 22 метра, а полторы тысячи шаров и праздничная иллюминация дополнят образ главного символа Нового года.

Также в этом году на площади разместятся новые праздничные инсталляции, в частности, Белочка из сказки Пушкина. Все работы по новогоднему убранству планируется завершить к 15 декабря.

Официальное же открытие главной Новогодней елки Саранска намечено на 22 декабря.