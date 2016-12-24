Состоялась встреча Главы Мордовии и генерального директора Корпорации «МСП»

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
Глава Мордовии Артём Здунов 3 декабря в Москве провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации «МСП» Александром Исаевичем.
Основным вопросом для обсуждения стало привлечение льготного финансирования от Корпорации «МСП» для бизнеса региона. Достигнуты договоренности о совместных проектах в пищевой промышленности. Повышенное внимание было уделено развитию в Мордовии особой экономической зоны.
Отметим, что федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляет предпринимателям целый ряд мер – от льготного кредитования бизнеса до координации работы цифровой платформы МСП.РФ.
Стороны договорились о реализации в Мордовии пилотного проекта по мониторингу всех действующих инвестпроектов на возможность их поддержки и льготного финансирования. Предприятиями региона сейчас реализуется и планируется к реализации 69 таких проектов с общим объемом инвестиций порядка 73 млрд рублей.
Артём Здунов и Александр Исаевич запланировали проведение в Саранске в предстоящем году «Биржи контактов» для взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и крупных промышленных предприятий.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики