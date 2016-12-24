Состоялась встреча Главы Мордовии и генерального директора Корпорации «МСП»

Глава Мордовии Артём Здунов 3 декабря в Москве провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации «МСП» Александром Исаевичем.

Основным вопросом для обсуждения стало привлечение льготного финансирования от Корпорации «МСП» для бизнеса региона. Достигнуты договоренности о совместных проектах в пищевой промышленности. Повышенное внимание было уделено развитию в Мордовии особой экономической зоны.

Отметим, что федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляет предпринимателям целый ряд мер – от льготного кредитования бизнеса до координации работы цифровой платформы МСП.РФ.

Стороны договорились о реализации в Мордовии пилотного проекта по мониторингу всех действующих инвестпроектов на возможность их поддержки и льготного финансирования. Предприятиями региона сейчас реализуется и планируется к реализации 69 таких проектов с общим объемом инвестиций порядка 73 млрд рублей.

Артём Здунов и Александр Исаевич запланировали проведение в Саранске в предстоящем году «Биржи контактов» для взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и крупных промышленных предприятий.