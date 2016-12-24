В Саранске ограничат движение транспорта по ул. Большевистской

По информации городской Администрации, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения Форума студенческих семей «Студ7Я», с 20:00 4 декабря до 12:30 5 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств по ул. Большевистской на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Полежаева.

На форуме молодые супружеские пары обсудят вопросы совершенствования федерального и регионального законодательства о студенческих семьях, примут участие в тренингах, мастер-классах, дискуссиях и культурно-массовых мероприятиях.

На торжественной церемонии закрытия будут объявлены лучшие студенческие семьи округа.