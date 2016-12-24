В столице Мордовии открылось отделение Военно-социального центра Министерства обороны РФ

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В Саранске на базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» 2 декабря открылось отделение Военно-социального центра Министерства обороны России.
Основная задача центра - обеспечение прав и социальных гарантий действующих военнослужащих и членов их семей. В центр можно обратиться по вопросам обеспечения денежным довольствием, социальными и компенсационными выплатами, по медицинскому, жилищному и страховому обеспечению, санаторно-курортному лечению. Также при содействии ВСЦ можно получить справку об участии в СВО.
Отделение ВСЦ работает на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу г. Саранск, ул. Полежаева, 113, в будни с 09.00 до 18.00. Тел.: 8(8342)39-28-80.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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