В столице Мордовии открылось отделение Военно-социального центра Министерства обороны РФ

В Саранске на базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» 2 декабря открылось отделение Военно-социального центра Министерства обороны России.



Основная задача центра - обеспечение прав и социальных гарантий действующих военнослужащих и членов их семей. В центр можно обратиться по вопросам обеспечения денежным довольствием, социальными и компенсационными выплатами, по медицинскому, жилищному и страховому обеспечению, санаторно-курортному лечению. Также при содействии ВСЦ можно получить справку об участии в СВО.



Отделение ВСЦ работает на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу г. Саранск, ул. Полежаева, 113, в будни с 09.00 до 18.00. Тел.: 8(8342)39-28-80.