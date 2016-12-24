В Мордовии ведется подготовка площадок для массового зимнего отдыха

В Саранске традиционно в зимний период работают ледовые катки для массового катания на коньках. Их монтаж уже активно ведется городскими службами. Готовность ледяных площадок 30 ноября обсудили на оперативном совещании у Главы Мордовии.



В этот зимний период в городе будет оборудовано 22 катка, в том числе на площади Тысячелетия.



Артём Здунов подчеркнул, что необходимо продумать развлекательную программу для посетителей наиболее крупных площадок (на Мордовия Арене и площади Тысячелетия).



«В выходные дни по графику нужно предусмотреть выступление групп анимации или фигуристов. Изучите опыт других городов - такие группы работают по 10-15 минут, положительный эффект огромный, - отметил Глава Мордовии. - У посетителей всех катков должна быть возможность перекусить, выпить горячий чай или кофе».



Администрацией Саранска было принято решение о работе трех бесплатных муниципальных пунктов проката инвентаря - на площадях по улицам Коваленко и Гожувской, Тысячелетия.



Речь также шла о едином сайте локаций безопасного активного зимнего массового отдыха на территории Мордовии. В прошлом году такой портал работал, на нем размещалась информация о катках, лыжных трассах, санкционированных горках и прочих активностях, форматах их работы. Сейчас обновляются актуальные данные на текущий сезон.



Глава Мордовии поставил срок этой работы: «К следующей субботе вся информация на сайте должна быть обновлена, представлена жителям республики в хорошем презентабельном виде».