Аграрии Мордовии покажут свои достижения на выставке «Золотая осень»

«Время героев - это наше время!»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Сегодня открылась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Стенд Мордовии на крупнейшем смотре аграрных достижений традиционно представляет широкий ассортимент продовольственной продукции агрохолдингов, фермеров и предприятий АПК.
Коневод из Ичалковского района Данил Беззубов уже несколько лет подряд представляет на выставке лошадей-тяжеловозов. Молодой человек со школьной поры работает на конезаводе в должности зоотехника. Сейчас Данил Беззубов учится в Аграрном институте МГУ им. Н.П. Огарева по соответствующиму профилю.
Добавим, что в прошлом году его лошадь Бразилия была отмечена золотой медалью выставки - признана одной из лучших среди советской тяжеловозной породы.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке