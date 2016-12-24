Аграрии Мордовии покажут свои достижения на выставке «Золотая осень»

Сегодня открылась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Стенд Мордовии на крупнейшем смотре аграрных достижений традиционно представляет широкий ассортимент продовольственной продукции агрохолдингов, фермеров и предприятий АПК.



Коневод из Ичалковского района Данил Беззубов уже несколько лет подряд представляет на выставке лошадей-тяжеловозов. Молодой человек со школьной поры работает на конезаводе в должности зоотехника. Сейчас Данил Беззубов учится в Аграрном институте МГУ им. Н.П. Огарева по соответствующиму профилю.

Добавим, что в прошлом году его лошадь Бразилия была отмечена золотой медалью выставки - признана одной из лучших среди советской тяжеловозной породы.