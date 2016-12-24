Глава Мордовии встретился со съемочной группой фильма «Тайна адмирала Ушакова»

В Саранске в эти дни снимается финал художественного фильма «Тайна адмирала Ушакова». Глава Мордовии Артём Здунов приехал утром 8 октября на съемочную площадку, где встретился с продюсером Аллой Каргиной и членами съемочной группы.



Напомним, что съемки фильма «Тайна адмирала Ушакова», где нашли отражение события 1812 года, проходили в Темниковском районе Мордовии и Ярославской области. В финальных сценах картины будет показан Саранск, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.



«Мы хотим показать преемственность поколений - что дело Ушакова живо, сам он почитаем. Именно об этом финальная сцена. Здесь сегодня кадеты, курсанты, школьники, а также уже состоявшиеся офицеры, мы пригласили ветеранов, сделали все возможное, чтобы это была красивая финальная сцена, - рассказала Главе республики Алла Каргина. - Мы начали съемки с Санаксарского монастыря. В финале опять вернулись в Мордовию, считаем это очень символичным – где все начиналось, там все и продолжается. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив за возможность творить. Спасибо вам, Артём Алексеевич, что с первого дня были с нами, читали все варианты сценария, во всем нам помогали».



В создании костюмов для картины принимал участие Государственный театр оперы и балета имени И.М. Яушева, историческим консультантом фильма выступил директор Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.



Планируется, что премьера фильма состоится в Саранске 5 августа 2025 года – в день канонизации Федора Ушакова.