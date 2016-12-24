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Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» в соответствии с опубликованным Администрацией Саранска постановлением с 7 октября включает отопление для объектов социальной сферы – школ, детских садов, больниц и поликлиник.
В жилые дома Саранска тепло начнет поступать с 9 октября по графику. В Центральную часть города тепло придет с 9 по 13 октября, на Юго-Запад и Химмаш с 9 по 14 октября, в Пролетарском районе отопление будет включено с 12 по 14 октября.
«Обратите внимание, процесс подачи тепла непосредственно в квартиры жителей Саранска может занять несколько дней. За это отвечает не только ресурсоснабжающая организация, но и управляющие компании многоквартирных домов. Совместными усилиями с домоуправлениями и товариществами собственников жилья мы подготовили город к зиме и готовы к старту отопительного сезона», — подчеркнул директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Руслан Батеряков.
С подробным графиком запуска центральных тепловых пунктов Саранска можно ознакомиться здесь.
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