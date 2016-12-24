В Саранске опубликовали программу гастрономического фестиваля

Администрация города опубликовала программу гастрономического фестиваля на набережной реки Инсар, который состоится в столице Мордовии 5 октября.

Стеклянный павильон

12.00 – 18.00 «Этно Арт Стиль» – выставка авторских украшений ручной работы, аксессуаров и одежды модельеров и дизайнеров республики.

14.00 – 15.00 Art-Healing мастер класс, где все желающие могут создать свою неповторимую картину на холсте.

Набережная. Верхний ярус

12.00 – 18.00 «АРТ-СТИЛЬ» – выставка-продажа работ молодых художников, деятелей искусств, членов Союза художников РМ.

12.00 – 18.00 «СУВЕНИР – 2024» – выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции.

Набережная. Нижний ярус

12.00 – 18.00 «ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ» – гастрономическая площадка, где будут представлены лучшие рестораны и кафе Саранска с новинками из осеннего меню. Здесь же представители студенческого сообщества познакомят со своими национальными кухнями. У гостей будет возможность приобрести специи, сладости и плоды сезонного урожая.

12.00 – 14.00 «Конкурс яблочных пирогов» - участники конкурса предложат на суд зрителей свои фирменные яблочные пироги, пирог победитель выберут за лучший декор, вкус и оригинальность рецепта.

12.00 – 17.00 «Саранск. Осень. Музыка» - музыкальный проект творческой молодежи с участием молодых композиторов и исполнителей Андрея Бочканова и Александра Сергеева.

14.00 – 18.00 «Джаз на Набережной» – концерт джазового оркестра «Биг-бенд Саранск» и талантливых молодых музыкантов.

12.00 – 18.00 Чилл-зона с пуфами, настольными играми и пинг-понгом.

17.00 – 19.00 «Танцевальный диджей сет от Dj RUZY».