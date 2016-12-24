В Саранске опубликовали программу гастрономического фестиваля

«Время героев - это наше время!»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Администрация города опубликовала программу гастрономического фестиваля на набережной реки Инсар, который состоится в столице Мордовии 5 октября.
Стеклянный павильон
12.00 – 18.00 «Этно Арт Стиль» – выставка авторских украшений ручной работы, аксессуаров и одежды модельеров и дизайнеров республики.
14.00 – 15.00 Art-Healing мастер класс, где все желающие могут создать свою неповторимую картину на холсте.
Набережная. Верхний ярус
12.00 – 18.00 «АРТ-СТИЛЬ» – выставка-продажа работ молодых художников, деятелей искусств, членов Союза художников РМ.
12.00 – 18.00 «СУВЕНИР – 2024» – выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции.
Набережная. Нижний ярус
12.00 – 18.00 «ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ» – гастрономическая площадка, где будут представлены лучшие рестораны и кафе Саранска с новинками из осеннего меню. Здесь же представители студенческого сообщества познакомят со своими национальными кухнями. У гостей будет возможность приобрести специи, сладости и плоды сезонного урожая.
12.00 – 14.00 «Конкурс яблочных пирогов» - участники конкурса предложат на суд зрителей свои фирменные яблочные пироги, пирог победитель выберут за лучший декор, вкус и оригинальность рецепта.
12.00 – 17.00 «Саранск. Осень. Музыка» - музыкальный проект творческой молодежи с участием молодых композиторов и исполнителей Андрея Бочканова и Александра Сергеева.
14.00 – 18.00 «Джаз на Набережной» – концерт джазового оркестра «Биг-бенд Саранск» и талантливых молодых музыкантов.
12.00 – 18.00 Чилл-зона с пуфами, настольными играми и пинг-понгом.
17.00 – 19.00 «Танцевальный диджей сет от Dj RUZY».
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