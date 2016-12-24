Глава Мордовии встретился с генеральным директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой

Глава Мордовии Артём Здунов 4 октября провел встречу с генеральным директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой. Обсуждались совместные проекты Русского музея и Республики Мордовия в рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения скульптора Степана Эрьзи.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, заместитель генерального директора Государственного Русского музея Александр Воронко, директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова.



Напомним, что в республике стартовали Дни Русского музея. Ключевым событием стало открытие выставки работ великого русского пейзажиста Ивана Шишкина в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Алла Манилова отметила, что Дни Русского музея в республике теперь будут проводиться ежегодно. «У нас с музеем Эрьзи особые отношения - ведь более 50 лет назад значительная коллекция работ гениального мордовского скульптора была передана из Северной столицы на его родину», - сказала она.



Глава Мордовии подчеркнул, что Степан Эрьзя - наша национальная гордость. Феноменальное творчество скульптура поставило его в ряд выдающихся ваятелей 20 века. Главным культурным событием республики 2026 года станет 150-летие со дня рождения нашего великого земляка.



Планируется, что в течение всего юбилейного года большая выставка работ скульптора будет экспонироваться в Государственном Русском музее, в Третьяковской галерее и, конечно же, в Мордовском республиканском музее имени С.Д.Эрьзи.



Алла Манилова подчеркнула, что к празднованию юбилейной даты Русский музей запустит целый ряд культурных проектов, центром которых станет Мордовия.



Глава республики поблагодарил директора Государственного Русского музея за сотрудничество и выразил уверенность, что мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Степана Эрьзи, пройдут на высоком организационном уровне и вызовут новую волну интереса к творчеству великого мастера.