В Мордовии стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Проводники смыслов»

3 октября в Саранске стартовал второй из четырех полуфиналов II сезона всероссийского конкурса «Проводники смыслов» программы «Больше, чем путешествие». В очном соревновании принимают участие экскурсоводы из Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.



В торжественном открытии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина и председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева.

Для конкурсантов в Мордовии подготовили образовательную программу, они примут участие в мастер-классах и представят на суд экспертного совета свои проекты. 25 человек, набравшие по итогам оценки экскурсионных продуктов наибольшее количество баллов, пройдут в следующий тур конкурса.



По информации Минэкономики РМ, Мордовию в полуыинале представляют 4 экскурсовода - Екатерина Артаева и Ольга Панькина из Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина, Екатерина Федашева из «Заповедной Мордовии» и руководитель поискового отряда из Атяшевского района Людмила Федотова.

Во всероссийском финале победителей будут определять по 5 номинациям - культурно-познавательная экскурсия, профориентационная экскурсия, детская экскурсия, экскурсия будущего, а также в номинации хранители троп.