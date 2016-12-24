В Доме Республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в аэропорту Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 2 октября провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе речь шла об обеспечении безопасности воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту Саранска.

Глава Мордовии, открывая встречу, подчеркнул, что вопросы безопасности всегда стоят на первом месте, а в нынешних условиях приобретают еще большее значение.



Начальник погрануправления Юрий Урманов поблагодарил руководителя республики за тесное взаимодействие и отметил, что пункт пропуска в столице Мордовии отвечает всем современным требованиям. «Все сделано на самом высоком уровне», - сказал он.



Во встрече приняли участие начальник УФСБ России по Республике Мордовия Дмитрий Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Мордовии Алексей Ежов, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.