В Доме Республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в аэропорту Саранска

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Глава Мордовии Артём Здунов 2 октября провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе речь шла об обеспечении безопасности воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту Саранска.
Глава Мордовии, открывая встречу, подчеркнул, что вопросы безопасности всегда стоят на первом месте, а в нынешних условиях приобретают еще большее значение.
Начальник погрануправления Юрий Урманов поблагодарил руководителя республики за тесное взаимодействие и отметил, что пункт пропуска в столице Мордовии отвечает всем современным требованиям. «Все сделано на самом высоком уровне», - сказал он.
Во встрече приняли участие начальник УФСБ России по Республике Мордовия Дмитрий Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Мордовии Алексей Ежов, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.
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