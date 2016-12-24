Мордовия расширяет взаимодействие с китайской провинцией Аньхой

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27 сентября Глава Мордовии Артём Здунов и делегация региона в рамках бизнес-миссии побывали в провинции Аньхой в восточном Китае. Это крупный центр металлургии, автомобилестроения, фармацевтики и туризма с населением свыше 60 млн человек. Провинция – лидер по росту промышленного производства в стране. Отметим, что Мордовию и Аньхой с 2016 года связывает соглашение о сотрудничестве.
С делегацией республики встретился вице-губернатор провинции Сунь Юн. Были намечены основные направления взаимных интересов, обсуждалась дальнейшая совместная работа в формате «Волга-Янцзы».
Кроме того, была достигнута договоренность об участии Мордовии во Всемирной конференции по развитию промышленности в Хэфее.
«Будем расширять связи в промышленности и науке, образовании и молодежной политике, культуре и туризме, - прокомментировал Артём Здунов. - Такие встречи важны для налаживания прямого межрегионального взаимодействия. Спасибо за возможность лидерам наших стран – Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Председателю КНР Си Цзиньпиню».
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