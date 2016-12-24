Бессмертный полк России объявил о старте творческого конкурса, посвященного участникам СВО

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция Бессмертного полка России о старте Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти». В рамках пресс-конференции анонсировали этапы и форматы участия, обсудили важность сохранения памяти об участниках СВО, инструменты их адаптации в гражданском обществе через творческий процесс.

«Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции. Чтобы сохранить память о них, необходимо сорганизовать способных ребят, которые пишут стихи, сочиняют музыку и пишут песни на передовой, тех, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Мы должны это донести до каждого гражданина. Необходимо, чтобы каждый рассказ о дорогом близком человеке, то, что знаете только вы, сохранились в памяти о каждом бойце. Чтобы он стал символом надежды и военной силы, напоминая о том, что настоящие герои встречаются не только в сказках, но и живут среди нас», - отметил и обозначил задачу конкурса Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров.

Конкурс «По праву памяти» в первую очередь направлен на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс. Каждый участник СВО, его родные и друзья найдут в событиях специальной военной операции ту творческую опору, которая породит новые культурные «продукты». «Результатам конкурса является цель – рассказать всем гражданам о подвиге наших солдат в зоне СВО, которые сейчас добывают для нас победу», - сказал член Центрального штаба Бессмертного полка России Алексей Наумец.

В сегодняшних реалиях для участников СВО творчество является источником поддержки и надежды, особенно песни. О ценности песен для бойцов на передовой рассказали автор-исполнитель, фронтовой музыкант Александр Ванюшкин и певец, общественный деятель Алексей Поддубный.

Участник специальной военной операции, член Союза писателей России Виталий Дорофеев отметил, что искренность и наполненность силами только помогают побудить наш народ для того, чтобы фронт и тыл были вместе.

Об этапах проведения, участия в конкурсе и условиях сообщила руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина и обратилась к зрителям со словами: «Не бойтесь участвовать, не бойтесь проявлять себя! Мы видим, что есть много талантливых людей, людей, которые открывают свое сердце и показывают свои эмоции через творчество».

С призывом об участии в конкурсе в видеообращении выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр Михаила Пореченков.

Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте https://www.pravnuki-pobediteley.ru/.