В Мордовии стартовала обучающая программа «Мама-предприниматель»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саранске дан старт ежегодному проекту «Мама-предприниматель».

Центр «Мой бизнес» вновь стал точкой притяжения талантливых мам, готовых открыть свое дело. На участие в грантовой программе в этом году подали заявки более 40 жительниц Мордовии. В течение пяти дней женщины будут учиться разрабатывать бизнес-идеи, создавать финансовую модель и бизнес-план.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и хотят запустить или развивать свой бизнес, - рассказывает куратор проекта, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. - Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям».

Женщины могут уверенно начать свой путь в бизнесе, совмещая заботу о семье и карьеру. Как отмечают в Фонде «Наше будущее», который оказывает поддержку социально значимым проектам, спрос на подобные образовательные инициативы растет с каждым годом, что подтверждает востребованность поддержки и развития женского предпринимательства.