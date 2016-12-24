В День Конституции Мордовии Артём Здунов вручил государственные награды

19 сентября в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню принятия Конституции Республики Мордовия. Напомним, это произошло 21 сентября 1995 года.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: минувшие годы доказали значимость заложенных в Конституции идей и положений. Единение народа и консолидация тогда были необходимы, они заложили твердую основу и для нашего сегодняшнего времени.

«Специальная военная операция - лучшее тому доказательство, - сказал руководитель республики. - Наши предприятия, бизнес, общественные институты, тысячи неравнодушных граждан откликнулись на призыв о помощи. Благодарю всех за эту работу и за нашу сплоченность! Особые слова благодарности - нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину! Благодаря его личному участию построены многие предприятия, создана социальная инфраструктура. И сегодня мы продолжаем участвовать во всех нацпроектах».

Высокими государственными наградами были отмечены участники специальной военной операции – герои, которые стоят на защите интересов нашего государства. Также награды вручили представителям самых разных профессий - ученым, медикам, педагогам, работникам культуры и местного самоуправления, сотрудникам силовых структур.

«Конституция Республики Мордовия закрепляет прочную правовую базу для достижения наших общих целей, - отметил руководитель региона. - Мы хотим заложить новую традицию и в преддверии Дня Конституции вручить дипломы победителям первого республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Мордовия». Его участниками стали более 60 человек в четырех номинациях: «Профессиональный старт», «Профессионал-эксперт», «Лидер года», «Наставник года». Поздравляю первых лауреатов конкурса и хочу настроить всех на дальнейшую слаженную работу».

Победители республиканского конкурса

«Лучший государственный гражданский служащий Республики Мордовия» в номинации «Профессиональный старт»:

Семелева Елена Юрьевна – советник Главы Республики Мордовия (диплом I степени)

Колова Светлана Дмитриевна – консультант отдела общего образования Министерства образования Республики Мордовия (диплом II степени)

Лячина Евгения Александровна – консультант отдела государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия (диплом III степени).



Победители республиканского конкурса

«Лучший государственный гражданский служащий Республики Мордовия» в номинации «Профессионал-эксперт»:

Лукьянов Артём Анатольевич – начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия (диплом I степени)

Кулькова Наталья Павловна – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия (диплом II степени)

Василькина Анастасия Александровна – заместитель заведующего отделом по аграрной политике, строительству и природопользованию аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия (диплом III степени).



Победители республиканского конкурса

«Лучший государственный гражданский служащий Республики Мордовия» в номинации «Лидер года»:

Елисеева Юлия Александровна – заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия (диплом I степени)

Исайкин Дмитрий Михайлович – заместитель Министра юстиции Республики Мордовия (диплом II степени)

Гаджиев Тимур Багаудинович – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (диплом III степени).

Победители республиканского конкурса

«Лучший государственный гражданский служащий Республики Мордовия» в номинации «Наставник года»

Муртазина Гульнара Ильдусовна – заместитель начальника отдела организации социального облуживания населения Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (диплом I степени)

Матянин Евгений Анатольевич – начальник отдела трудовых отношений Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (диплом II степени)

Болышева Марина Александровна – заместитель начальника отдела инвестиционной политики Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (диплом III степени).