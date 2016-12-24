Глава Мордовии поздравил со 100-летием Рузаевскую центральную районную больницу

У Рузаевской районной больницы славная история – это одно из крупнейших медицинских учреждений республики. Служа долгу врача, посвящая всю свою жизнь любимому делу, рузаевские медики уже 100 лет остаются на своем посту и пишут историю Рузаевской центральной районной больницы. С вековым юбилеем учреждение здравоохранения и его сотрудников 17 сентября поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Хочу назвать имена тех, кто стоял у истоков создания Рузаевской больницы, – докторов и фельдшеров Михаила Ивановича Мосякова, Михаила Ивановича Мельникова, Лидии Генриховны Беловой, Татьяны Егоровны Столяровой и многих других специалистов. Но когда я увидел, какой стаж у семьи Карнауховых (315 лет, в династии - 14 медицинских работников), я сначала не поверил, - сказал руководитель региона. - У нас идет Год трудовых династий, а у таких семей есть чему поучиться. Эти люди оставляют в профессии своих детей, внуков, правнуков, а значит, профессия будет жить в веках. Когда у государства есть такой оплот, мы можем точно быть уверены, что мы непобедимы!»

Артём Здунов подчеркнул: сегодня Рузаевская ЦРБ – это крупный медицинский центр по оказанию различных видов медпомощи. Важным драйвером позитивных изменений в последние пять лет для здравоохранения Рузаевского района стал национальный проект. Благодаря реализации инициатив Президента страны завершено строительство новой детской поликлиники, проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено более полумиллиарда рублей, 100 миллионов – только на закупку медицинского оборудования.

«С такой инфраструктурой, с такими людьми Рузаевская ЦРБ по итогам 2023 года заслуженно победила в трудовом соперничестве коллективов и получила Красное знамя за достижение наивысших результатов в номинации «Здравоохранение». От души желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и нового развития», - подытожил свое выступление Глава Мордовии.

Артём Здунов вручил высокие награды. В том числе медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» награжден заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Голов, почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия» присвоено заведующему отделением травматологии и ортопедии – врачу-травматологу-ортопеду Алексею Горячеву, звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия» - лаборанту патологоанатомического отделения Ларисе Ковшовой.

В своем ответном слове Александр Голов выразил благодарность своим наставникам: «Как говорят, человек формирует общество, а специалист - коллектив. Надеюсь, что наша больница будет развиваться и достойно оказывать помощь людям».

Работников Рузаевской ЦРБ также поздравили и вручили награды исполняющий обязанности Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова и министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Глава Рузаевского района Александр Юткин обратился к сотрудникам Рузаевской ЦРБ: «Вы каждый день дарите частицу себя людям. Вы - гордость нашего района. Желаю благополучия и процветания каждому из вас, вашим семьям».

«Сегодня знаковое событие - за столетнюю историю на счету рузаевских медиков сотни спасенных жизней, не одно поколение детей появилось в нашем роддоме, - подчеркнул главный врач Рузаевской больницы Алексей Назаров. - Всего этого не было бы без вас, дорогие коллеги - врачи, медработники, персонал».

От всего коллектива он выразил благодарность руководству республики и района за поддержку в проведении капремонта и обновлении материально-технической базы учреждения.

Традиционно в этот день чествовали и ветеранов больницы - тех, кто хранит традиции и передает опыт молодым специалистам, верно и от чистого сердца служит профессии медика.