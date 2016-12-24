Глава Мордовии провел очередное заседание региональной комиссии по противодействию коррупции

В Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РМ.

О мерах профилактики коррупционных правонарушений при оказании услуг, связанных с определением поставщиков, рассказала директор Регионального центра организации закупок Екатерина Сотова. За минувший год центром подведены итоги по 4,6 тысячам закупок. Общее количество заявок поставщиков составило 9,7 тысяч. При этом, более 60% закупок признаны несостоявшимися, а на муниципальном уровне из-за низкой конкуренции их число даже выше.

Было отмечено, что благодаря централизации за прошлый год в результате снижения начальных цен по контрактам было сэкономлено более 1 млрд рублей средств республиканского бюджета и внебюджетного финансирования.

Екатерина Сотова подчеркнула, что практически все должности в учреждении связаны с коррупционными рисками, в связи с чем применяется целый комплекс антикоррупционных мер.

Также в ходе заседания обсуждалась работа по антикоррупционному направлению в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.