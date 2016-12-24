В Доме Республики обсудили развитие электросетевого комплекса Мордовии

13 сентября Глава Мордовии Артёма Здунова провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым. Обсуждались актуальные вопросы развития электросетевого комплекса республики и надежности его работы.

«С 1 сентября текущего года в соответствии с федеральным законодательством установлен единый центр ответственности за надежность энергоснабжения в регионе - это правильное и ожидаемое решение. Системообразующая территориальная сетевая организация определена. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, как мы этот закон будем использовать на благо Мордовии. Я уверен, у закона есть сторонники – это прежде всего госорганы и те, кто за это направление отвечает каждый день. Но, наверняка, есть и противники. Давайте рассмотрим, как формируются у нас тарифы, как сформирован перечень государственного и муниципального электросетевого имущества, поговорим о бесхозяйных объектах», - обратился к участникам встречи Артём Здунов.

На территории республики системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) признан филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». Он будут действовать по принципу «одного окна» для потребителей и энергосбытовых организаций, а также эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства. При необходимости - принимать участие в устранении последствий нештатных ситуаций в сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Деятельность штабов приобретает особое значение, поэтому нужна совместная работа региональной власти и энергетиков по подготовке изменений в соответствующие регламенты.

В настоящее время проводится работа по формированию базы данных бесхозяйных сетей и энергообъектов, подлежащих передаче СТСО, анализу необходимых сил и средств, выстраиванию договорных отношений с территориальными сетевыми компаниями с учетом изменений законодательства.

«Создание единого центра ответственности – большой плюс для региона, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – При этом для того, чтобы новая система была оптимально выстроена в короткие сроки и функционировала максимально эффективно, необходима масштабная совместная организационная работа органов власти, СТСО и всех электросетевых организаций республики».

Глава Мордовии поручил провести аудит договоров, полную инвентаризацию имущества и подготовить всю необходимую нормативную базу, по которой в дальнейшем предстоит вести работу.

Отметим, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду филиал «Россети Волга» - «Мордовэнерго» завершает капитальный ремонт более 2,8 тысяч км линий электропередачи всех классов напряжения, оборудования 46 подстанций 35-110 кВ и 539 трансформаторных подстанций. В целях повышения надежности электроснабжения энергетики также расчистят более 720 га просек трасс воздушных линий электропередачи. Работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в срок.

В совещании приняли участие представители Правительства РМ, руководители электросетевой компании и филиала.