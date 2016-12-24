Артём Здунов провел встречу с директором ФСИН России Аркадием Гостевым

12 сентября в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с директором ФСИН России Аркадием Гостевым.



Руководитель ФСИН России поблагодарил Главу республики за инициативу проведения в регионе пенитенциарного форума. «Это важное мероприятие для уголовно-исполнительной системы и для поэтапного введения положений закона о пробации, - подчеркнул он. - Мы побывали на двух крупных предприятиях - «Ромодановосахаре» и литейном производстве, где работают люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и отбывающие наказание в виде принудительных работ».



В июне прошлого года между Мордовией и ФСИН России заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по перспективным направлениям развития уголовно-исполнительной системы. Глава Мордовии отметил, что ведется активная работа по всем договоренностям, есть хорошие результаты: «Когда мы в республике начинали этот проект, исходили из желания помочь людям. Сейчас - это производственная необходимость, потому что всем нужны рабочие руки, профессионально подготовленные».



В республике создано два исправительных центра и пять изолированных участков, функционирующих как исправительный центр. Прорабатывается создание изолированного участка на базе одного из муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ведется подготовительная работа для создания исправцентра в Рузаевке.



Артём Здунов и Аркадий Гостев обсудили реализацию мероприятий в сфере пробации. В рамках федерального закона в республике заключено 53 соглашения о взаимодействии с субъектами пробации, представителями бизнеса, НКО и общественными объединениями.



Региональным законом предусмотрено бесплатное получение бывшими осужденными правовой помощи в оформлении и восстановлении документов. Ведется совместная работа по индивидуальным программам ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации таких граждан - содействие в трудоустройстве, восстановлении утраченных документов, психологическая и медицинская помощь, поддержка в бытовом обустройстве.



На достижение целей постпенитенциарной пробации направлен пилотный проект по трудоустройству бывших осужденных.



Глава Мордовии подчеркнул: важным результатом работы стало снижение на 16% количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Кроме того, в 2023 году почти на 11% снизилось количество лиц, прибывших в исправительные учреждения в связи с совершением нового преступления после освобождения.