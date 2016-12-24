Артём Здунов на Саранском заводе автосамосвалов: «Есть хороший задел на развитие»

11 сентября Глава Мордовии Артём Здунов приехал на Саранский завод автосамосвалов. Это одно из старейших промышленных предприятий Мордовии. Завод производит спецтехнику на среднетоннажных автомобильных шасси, прицепы к легковым и грузовым автомобилям. Основная продукция – специализированная автотехника на шасси Горьковского автозавода – это самосвалы, мусоровозы, вакуумные машины, эвакуаторы, КДМ, автомобили-цистерны, прицепы.

Продукция предприятия активно используется в сельскохозяйственной и строительной отраслях, в коммунальном хозяйстве. Управляющий директор Владимир Борисычев рассказал, что ведется постоянное развитие производства, приобретается новое оборудование, например, сейчас идет установка лазерной резки труб – в столице республики это единственное такое оборудование. Все это позитивно сказывается на эффективности производства.

Глава республики поинтересовался кадровым направлением. Сейчас на заводе работают 240 человек, 15 % – это молодежь. На предприятии находятся учебные мастерские для студентов Саранского промышленно-экономического колледжа, действуют комплексные социальные программы для сотрудников.

Артём Здунов осмотрел модели спецтехники, цех механической обработки и заготовительного производства, а также сборочно-окрасочный цех.

В завершение встречи обсудили планы по развитию завода, а также проблемные вопросы, связанные с логистикой.