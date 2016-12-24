Артём Здунов на Саранском заводе автосамосвалов: «Есть хороший задел на развитие»

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11 сентября Глава Мордовии Артём Здунов приехал на Саранский завод автосамосвалов. Это одно из старейших промышленных предприятий Мордовии. Завод производит спецтехнику на среднетоннажных автомобильных шасси, прицепы к легковым и грузовым автомобилям. Основная продукция – специализированная автотехника на шасси Горьковского автозавода – это самосвалы, мусоровозы, вакуумные машины, эвакуаторы, КДМ, автомобили-цистерны, прицепы.
Продукция предприятия активно используется в сельскохозяйственной и строительной отраслях, в коммунальном хозяйстве. Управляющий директор Владимир Борисычев рассказал, что ведется постоянное развитие производства, приобретается новое оборудование, например, сейчас идет установка лазерной резки труб – в столице республики это единственное такое оборудование. Все это позитивно сказывается на эффективности производства.
Глава республики поинтересовался кадровым направлением. Сейчас на заводе работают 240 человек, 15 % – это молодежь. На предприятии находятся учебные мастерские для студентов Саранского промышленно-экономического колледжа, действуют комплексные социальные программы для сотрудников.
Артём Здунов осмотрел модели спецтехники, цех механической обработки и заготовительного производства, а также сборочно-окрасочный цех.
В завершение встречи обсудили планы по развитию завода, а также проблемные вопросы, связанные с логистикой.
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