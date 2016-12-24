Педагоги Мордовии награждены Почетными грамотами Президента России

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены педагоги учебных заведений Саранска - учитель Центра образования «Тавла» Марина Сыркина и преподаватель Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Ольга Маркина.



Марина Сыркина трудится учителем мордовского языка 35 лет. Многие ее ученики стали победителями и призерами различных конкурсов, олимпиад муниципального, республиканского и всероссийского уровней.

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся в 2010 году она награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», также удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Республики Мордовия».



Ольга Маркина работает в сфере образования более 29 лет. Она принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет». С 2017 года курирует юниорское движение в России по компетенции «Лабораторный химический анализ». Студенты ее выпускных групп продолжают обучение по выбранной специальности в высших учебных заведениях республики и других регионов. Многие из них, получив высшее образование, работают на предприятиях Мордовии.

Ольга Маркина награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», также ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Мордовия».