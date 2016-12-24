Артём Здунов: «Желаю Дубенскому району успехов и процветания»

На славной, богатой традициями и трудолюбивыми людьми Дубенской земле праздник - район отмечает 96 лет. 7 сентября в районном центре открылся после благоустройства парк культуры и отдыха. Его обновили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Поздравить дубенцев с праздником приехал Глава Мордовии Артём Здунов.



На входе в парк открыли мемориальную доску в память о видном деятеле Дубенского района Александре Брагине - парк назван именем Александра Петровича. Именно он стал инициатором того, чтобы в парке была заложена аллея Славы - она регулярно пополняется именами и бюстами героев родного Дубенского района.



«Мы всегда должны помнить, что мы на этой земле не первые - здесь до нас были наши предки, они были сильными и создали такую прекрасную инфраструктуру. Наша задача - это все сберечь и преумножить!» - сказал Артём Здунов.



Сын Александра Брагина отметил: для их семьи - это большая честь: «Дубенская земля для нас родная - Александр Петрович проработал здесь долго и ответственно. Вся наша семья, посещая Мордовию, будет обязательно отдыхать в этом прекрасном парке!»



Мемориальную доску в память о видном деятели открыли Глава Мордовии Артём Здунов, Александр Александрович Брагин, глава Дубенского района Виктор Нефедов, кадеты и юнармейцы.



Руководитель республики осмотрел обновленный парк, в составлении дизайн-проекта которого принимали участие местные жители. Здесь капитально отремонтирована сцена, обновлены пешеходные дорожки, модернизировано освещение, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение. В итоге получилось уютное и душевное место, и главное - с хорошим смысловым наполнением. Глава Мордовии познакомился с народными промыслами района, представленными на выставке, пообщался с жителями.



«Сердечно поздравляю вас с очередной годовщиной, - обратился к дубенцам Артём Здунов. - Сегодняшние успехи района - это результат самоотверженного труда нынешнего поколения людей и тех, кто жил до нас. Они создали хорошую основу экономики республики и района. Дубенская земля вырастила немало выдающихся людей - четыре героя Советского Союза, восемь Героев Социалистического труда, два Героя России. Это наша гордость и основа воспитания нашего подрастающего поколения».



Руководитель региона отметил: на празднике много молодежи, а это значит, что район будет жить и развиваться. Он также подчеркнул, что много дубенцев принимают участие в СВО, большая помощь оказывается и новым территориям страны, и пострадавшим регионам.



«Помощь района очень существенная. Спасибо за ваш патриотизм, чувство солидарности и вклад в нашу общую победу! Мы вместе, а когда мы вместе - мы победим! Желаю району успехов и процветания!» - сказал Глава республики.



Уроженцев Дубенского района поздравила и заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова.



Виктор Нефедов поделился: «Я горжусь, что родился на дубенской земле!» Он поздравил всех земляков с праздником.



Аудио обращение с передовых позиций СВО жителям района направил Герой России Давид Малыйкин: «Пусть каждый житель гордится нашим районом!» Высокие награды были вручены дубенцам, добившимся успехов в трудовой и общественной деятельности, наградили и славные трудовые династии.