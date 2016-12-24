Артём Здунов в Дубенках встретился с семьями, участниками и ветеранами СВО

7 сентября в Дубенках Глава Мордовии Артём Здунов встретился с семьями, участниками и ветеранами специальной военной операции. Поговорили о ситуации в каждой семье, обсудили насущные вопросы. Руководитель республики отметил, что находится на связи со многими бойцами и их семьями, в республике решению вопросов семей участников СВО уделяется самое пристальное внимание.



Глава Мордовии попросил каждого рассказать о себе и свои родных. Житель Дубенок Алексей Викторович поделился, что был мобилизован, после боевого слаживания попал в разведбат в Бахмут. В ходе службы получил ранение, а сейчас ожидает увольнения. Вернулся в родные Дубенки, занимается сельским хозяйством вместе с отцом - это помогает быстро влиться в мирную жизнь и восстановиться.



Галина Ивановна, рассказывая по погибшем в боях сыне, не смогла сдержать слез - эту боль невозможно сдержать. Супруга участника СВО Оксана Дмитриевна рассказала, что с Александром Викторовичем они учились вместе, после вуза поженились, остались жить в селе Поводимово. Супругу одному из первых пришла повестка - не раздумывая, он ушел исполнять долг перед Родиной. Офицер награжден Медалью за Отвагу.



«Мы с детьми стараемся ему соответствовать. Супруг всегда очень благодарно отзывается о руководстве республики - чувствует постоянную поддержку из родной Мордовии. Мы ждем папу с победой», - сказала Галина.



Двое сыновей Елены Николаевны сейчас стоят на защите интересов Родины: «Уверена, ребята нас не подведут, они служат Отечеству, а я горжусь ими». В свои 59 лет женщина начала писать стихи на мордовском языке - душа стала так говорить. Зачитала Артёму Здунову одно из своих произведений.



В завершение встречи Глава Мордовии подчеркнул: «Мы все переживаем за ваших мужей и сыновей, за всех наших бойцов. Уверен, они нас не подведут. Когда встречался с нашими ребятами, они в первую очередь спрашивают про родных. Если дома все хорошо, то и они спокойны, выполняют свой долг. Вы всегда можете на нас рассчитывать, мы всегда на связи поможем в любой ситуации».