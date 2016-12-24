Два творческих проекта работников культуры Мордовии победили в конкурсе Президентских грантов

Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 сентября 2024 года присуждены гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ,

среди победителей конкурса – два проекта работников культуры Мордовии.



Режиссер-постановщик Государственного театра кукол РМ Лилия Шахова получила грантовую поддержку проекта по постановке кукольного спектакля «Искусство - это микроскоп».

Старший научный сотрудник Музея имени С.Д. Эрьзи Екатерина Неяскина сможет осуществить культурно-просветительский проект по созданию биографического сайта «Книжная графика Александра Коровина. К 100-летию художника».