Два творческих проекта работников культуры Мордовии победили в конкурсе Президентских грантов

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Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 сентября 2024 года присуждены гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ,
среди победителей конкурса – два проекта работников культуры Мордовии.

Режиссер-постановщик Государственного театра кукол РМ Лилия Шахова получила грантовую поддержку проекта по постановке кукольного спектакля «Искусство - это микроскоп».

Старший научный сотрудник Музея имени С.Д. Эрьзи Екатерина Неяскина сможет осуществить  культурно-просветительский проект по созданию биографического сайта «Книжная графика Александра Коровина. К 100-летию художника».

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