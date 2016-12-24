В школах Мордовии начался учебный год

В Мордовии, как и по всей России, 2 сентября начался новый учебный год и прозвенели школьные звонки. В селе Белозерье Ромодановского района старшеклассники начали обучение в здании нового корпуса школы. Основное здание построено еще в 1978 году и условия обучения были уже не такими современными, как требуют стандарты, учебный процесс велся в две смены. Поэтому жители обращались с просьбой о строительстве дополнительного здания и, руководство республики их поддержало.

По госпрограмме «Развитие образования» был построен новый корпус на 165 мест (на работы и закупку нового оборудования было направлено почти 433 млн рублей), который сегодня распахнул свои двери.



На торжественную линейку в Белозерьевскую школу приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Прекрасный день, замечательное событие сегодня - мы открываем в Белозерье новую школу по проекту нашего Президента. Большое спасибо руководителю нашего государства за конкретную поддержку - каждый год в республике мы открываем новые образовательные учреждения, ремонтируем большое количество школ и детских садов», - приветствовал собравшихся школьников, родителей и педагогов руководитель республики.



Артём Здунов подчеркнул: эта школа должна стать центром притяжения для всех жителей, ведь Белозерье - село с богатыми традициями, которые нужно сохранять и развивать.

«Работайте, берегите свои традиции, свою школу, своих учителей. Направляйте все силы на учебу!» - поздравил собравшихся с Днем знаний Артём Здунов.

Родительская общественность Белозерья выразила благодарность за новый корпус школы - она стала настоящим подарков для детей. Директор Белозерьевской школы Эльвира Киреева поблагодарила Главу Мордовии за содействие в строительстве современного нового корпуса и родителей, которые также внесли свой вклад в это событие.

Ключ от нового корпуса директору школы Эльвире Киреевой передал руководитель подрядной организации «Новотэк» Алексей Иванов. Традиционно прозвенел и первый школьный звонок - его дали ученик 9 класса и ученица 1 класса, после чего школьники весело разошлись по классам.

Глава республики осмотрел помещения нового корпуса. Начал с комната охраны - она оборудована по последнему слову техники. В школе разместилось 17 учебных кабинетов, актовый зал на 140 мест, медицинский кабинет, современная столовая и пищеблок. В 2022 году школьная столовая стала призером республиканского этапа конкурса лучших столовых, а обновленное оборудование пищеблока теперь может быть использовано и для других школ района.

Спортивна инфраструктура в корпусе - мечта каждого ребенка. Это большой спортивный зал, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для подвижных игр. Школа работает в режиме «полного дня», здесь организована работа кружков и секций: «Татарский фольклор», «Белая Ладья», «Шашки в школе», «Музыкальная капель», танцевальный кружок «Непоседы», секция греко-римская борьба и футбол. Есть школьный театр, пресс-центр, школьный музей, «Школа безопасности и основы первой помощи», реализуются разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

В кабинете географии Артём Здунов попал на урок «Разговор о важном». Педагог пояснила, что рассказывает детям о том, как каждый из них может повлиять на будущее своей страны. «На будущее легче повлиять, если иметь хорошие знания и образование!» - заметил Артём Здунов.



В актовом зале собрались первоклашки и их родители - с букетами и шарами, как и положено на празднике. Девочки звонко прочитали Главе республики стихи, а он в ответ пожелал малышам успехов в учебе: «Впереди много школьных лет, много интересного. Постигайте знания и берегите свои традиции!»

Школьные звонки отзвенели, впереди у учеников Мордовии учебный год, полный нового, интересного, важных знаний и общения с друзьями.