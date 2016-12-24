В Мордовии с профессиональным праздником поздравили газовиков

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников отрасли. В Мордовии в этой сфере трудятся порядка двух тысяч человек. Республика находится в лидерах страны и по темпам строительства газовых сетей, и по темпам подключения. В этом году к газоснабжению подключат еще свыше 700 домовладений.

Глава Мордовии отметил, что газификация в Мордовии стартовала еще в начале шестидесятых годов. Сейчас республика стремится к показателю газификации в 100 %. «Все предпосылки для этого есть. В следующем году планируем газифицировать еще свыше 1200 домовладений. Для нас принципиально важно выполнение поручения нашего Президента по социальной газификации. Мордовия должна быть в числе лидеров в стране. На сегодняшний день по этой программе газ подведен почти к пяти с половиной тысячам домовладений в 611 населенных пунктах. Главное – жизнь людей принципиально качественно изменилась!» - сказал руководитель республики.

Артём Здунов также подчеркнул: необходимо обеспечить максимальный охват программой догазификации таких категорий граждан, как многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.

«Газпром газораспределение Саранск» сейчас обслуживает более 13 тысяч км газовых сетей, обеспечивает транспортировку природного газа всем группам потребителей в районах Мордовии. Вместе с тем, стратегия социально-экономического развития нашей республики предполагает расширение производственной базы по многим отраслям промышленности и АПК. Предприятию предстоит поддержать реализуемые в регионе масштабные инвестпроекты, в том числе в рамках особой экономической зоны и ТОСЭР «Рузаевка».

«Вы надежные партнеры экономики республики! - сказал Артём Здунов. - Большая благодарность ветеранам газовой отрасли и, уверен, молодое поколение газовиков также обеспечит высокий уровень оказания услуг по обеспечению жителей республики газом».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов рассказал, что специалистами газовых компаний проводится системная ежедневная работа по обеспечению бесперебойной поставки природного газа всем категориям потребителей. По выполнению мероприятий по догазификации республика сейчас занимает третье место среди регионов страны.

Республиканские и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд и достигнутые высокие показатели газовикам вручили: Глава Республики Мордовия Артём Здунов, заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, вице-премьер Инсаф Хайруллин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.