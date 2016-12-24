В столице Мордовии прошел творческий вечер Станислава Дужникова

Наш именитый земляк, заслуженный артист России и Народный артист Мордовии Станислав Дужников провел свой творческий вечер на малой Родине – в Саранске. 27 августа, в День российского кино, в кинотеатре «Россия» состоялась и премьера семейной картины «Сюрприз для мамы», снятой студией «Аллюр-Фильм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Станислав Дужников стал продюсером фильма и сыграл в нем одну из главных ролей.



Напомним, что Станислав Михайлович родился и окончил школу в Мордовии, на актерском поприще дебютировал еще в школьные годы. Театральная деятельность настолько увлекла нашего земляка, что с тех пор он загорелся идеей стать профессиональным актером. В кино актер дебютировал в 1995 году, и сейчас его фильмография насчитывает более 80 работ. Станислав Дужников активно участвует и в общественной жизни страны – в ходе Президентских выборов 2018 и 2024 года был доверенным лицом Президента России.



Творческий вечер актера театра и кино посетил Глава Мордовии Артём Здунов. «Российское кино уверенно пришло на землю нашей родной Мордовии - три большие картины мы сняли в прошлом году. Уверен, это создаст хорошую волну туризма в республику. Очень приятно, что к нам приезжают известные актеры и главное - нас не забывает наш земляк. Большое спасибо, Станислав, что творческий вечер проходит в Мордовии. Здоровья, удачи, и никогда не отрывайся от родной земли, - сказал Глава республики. - Радует, что в зале очень много молодежи. Еще одна приятная миссия сегодня - награждение победителей театрального фестиваля воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов «Гардемарины-2024». Это еще одно важное начинание Мордовии, которое поддержал Президентский фонд культурных инициатив».



Впервые театральный фестиваль прошел в 2022 году. В этом году он собрал девять команд из Мордовии и Пензы. Гран-при фестиваля завоевали ребят из сборной команды городского округа Саранск «Юнгаши». Также награды были вручены победителям, призерам и лауреатам.



Представляя фильм «Сюрприз для мамы», сопродюсер Алла Каргина, для которой Мордовия стала вторым домом, поблагодарила руководителя региона за всестороннюю поддержку киноиндустрии.

«Всегда важен путь, который создатели прошли с фильмом. С «Тайной Адмирала Ушакова» вместе с вами, Артём Алексеевич, мы прошли путь в четыре года, писали сценарий, искали финансирование, обивали пороги. Вы помогали нам во всем. Спасибо вам за то, что мы, как продюсеры, имеем счастье снимать такое кино. Вы еще не киношник, но уже наш человек!»



Алла Каргина отметила, что после завершения съемок фильма о Федоре Ушакове компания передаст в дар Мордовии весь уникальный реквизит.



Станислав Дужников пообщался с поклонниками своего творчества, молодыми людьми, горящими желанием найти призвание в актерстве и творчестве, жителями Мордовии. Рассказал о том, как пришел в актерство, любимых ролях и учителях в профессии, о том, что именно работа в театре и кино открывает в нем второе дыхание, которое заставляет двигаться дальше.



Ну и одно из главных событий мероприятия - премьерный показ фильма завершил творческий вечер. «Сюрприз для мамы» - история о трех дочерях, решивших в канун дня рождения мамы сделать ее жизнь похожей на любимую сказку семьи – «Алые паруса». В фильме тесно переплелись реальность и выдумка: главные героини живут в провинциальном городке, но случай сталкивает их с книгой Александра Грина, и именно она помогает семье сплотиться. Картина Каринэ Фолиянц приурочена к столетию книги «Алые паруса».