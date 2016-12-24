Артём Здунов принял участие в молодежном форуме «Ялгат»

С 23 по 27 августа под девизом «Построим межнациональное будущее Мордовии вместе» на базе детского оздоровительного лагеря «Изумрудный» проходит молодежный форум «Ялгат». Его главная цель – заинтересовать молодых людей многонациональной культурой и традициями Мордовии, сохранить единство и патриотизм в молодежной среде.

В течение нескольких дней форум стал площадкой для генерации проектных идей и образа будущего региона – работали 10 образовательных кластеров, творческие национальные мастерские, проходили форсайт-сессии. Участниками мероприятия стали более 300 молодых людей, с которыми работали 56 региональных и федеральных экспертов.

26 августа масштабное мероприятие, организованное в рамках нацпроекта «Образование» и программы «Регион для молодых», посетил Глава Мордовии Артём Здунов. Он пообщался с участниками форума, оценил разработанные ими общественно важные и патриотические проекты.

Директор АНО ДПО «Институт молодежи», заместитель председателя Экспертного Совета при комитете Госдумы РФ по молодежной политике Николай Бажитов поблагодарил Мордовию и ее руководство за внимание к сфере молодежной политики. Форум стал прекрасной кадровой площадкой - первой ступенью проекта, в котором приняли участие 47 молодых людей. По завершении они будут направлены в четыре пилотных района республики для прокачки молодежной политики.

В ходе обсуждения было отмечено, что Мордовия вошла в топ-15 регионов страны в конкурсе первичных отделений Движения Первых. Руководитель Департамента по работе с участниками Движения Первых Василий Тетерин подчеркнул: работа в регионе организована системно и 49 первичных отделений получат федеральную поддержку.

О проекте Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» рассказала доверенное лицо Президента России, режиссер-документалист Олеся Шигина. Она предложила Мордовии подключиться к нему.

«Здесь собрались представители действительно надежного тыла - в глазах свет, желание знаний, любовь к Родине, - поделилась она впечатлением от форума. - Мы готовы открыть свои сердца ребятам и педагогам Мордовии с фильмами, музыкой и картинами проекта».

Ветеран специальной военной операции Андрей Еремин заострил внимание на важности получения навыка оказания первой помощи, который пригодился ему в зоне СВО. Он представил проект по организации походов для получения молодыми людьми опыта поведения в полевых условиях и нестандартных ситуациях.

Артём Здунов оценил инициативу: «Это важно для жизни каждого человека, вы занимаетесь нужным делом».

Виталия Шаханова - участница волонтерского отряда «Рука в руке» из Краснослободска, папа которой участвует в СВО, поделилась своим проектом «Ты в порядке». Он направлен на взаимодействие и поддержку детей, подвергшихся буллингу со стороны сверстников, предусматривает и инструктаж родителей - как действовать в таких ситуациях.

Глава Мордовии поддержал это начинание: «Надо продумать работу в целом, в среде - как сделать так, чтобы общество это явление презирало».

Инженер-технолог Ковылкинского электромеханического завода Дарья Якубова поделилась впечатлением от форума с позиции молодежи, работающей на промышленных предприятиях республики, - заряд энергии мощнейший.

В ходе церемонии официального закрытия молодежного форума «Ялгат» Артём Здунов обратился ко всем его участникам и организаторам: «Вы создали здесь удивительную атмосферу, вовлеченность в жизнь республики, ее молодежи, уделили внимание тому, чем нам предстоит заниматься в ближайшей перспективе. Большое вам спасибо за это - все, что я здесь сегодня услышал, мы берем на карандаш для реализации. Уверен, этот форум станет регулярным!»

Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева отметила, что благодаря такой поддержке руководителя региона молодежи республики хочется делать все для процветания родной Мордовии и страны. И все это становится возможным только благодаря бойцам, которые каждый день отстаивают интересы Отечества в зоне СВО.

Активистам молодежного форума были вручены награды за активную гражданскую позицию и развитие молодежной политики в республике. А главным итогом форума стало повышение национального самосознания нашей молодежи и сохранение исторического и культурного наследия.