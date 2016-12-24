Республиканская больница №4 станет медицинским комплексом Федерального центра биотехнологий в РМ

Глава Мордовии Артём Здунов 19 августа в Москве встретился с заместителем Министра науки и высшего образования России Андреем Омельчуком. В рабочей встрече также принял участие ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.

Руководитель республики рассказал, как регион выполняет поручение Президента России по развитию Федерального центра биотехнологий. Его медицинским комплексом станет Республиканская клиническая больница №4.

На встрече обсудили вопросы перехода медучреждения в структуру МГУ имени Н.П. Огарева, на базе которого создан Центр биотехнологий.