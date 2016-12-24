Механизатор из Мордовии завоевал «серебро» Открытого чемпионата России по пахоте

С 16 по 18 августа в Саратовской области прошел XI Открытый чемпионат России по пахоте. Соревнования собрали 43 механизаторов из 30 регионов России с участием команд из Республики Беларусь и Южной Осетии.

Мордовию на чемпионате представляли двое участников - начальник ремонтно-сервисного участка АО «Развитие села» Сергей Митрофанов (на прошлогоднем турнире он завоевал «бронзу») и преподаватель Института механики и энергетики МГУ им. Н.П.Огарева Алексей Жалнин.



Как сообщает Минсельхозпрод РМ, Сергей Митрофанов превзошел свой прошлогодний результат и завоевал «серебро» Открытого чемпионата России. Ему был вручен ценный приз – мотоблок с навесным оборудованием.