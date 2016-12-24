Глава Мордовии встретился с семьями участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 17 августа в Атяшеве провел встречу с семьями участников СВО. Во встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, первый вице-премьер Галина Лотванова, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава Атяшевского района Константин Николаев, епископ Ардатовский и Атяшевский Мелетий.

«Вы всегда должны знать, что мы рядом, поддержим вас в любой ситуации, подставим надежное плечо», - обратился руководитель республики к родным бойцов.

Два воина - Алексей Щуков и Александр Лысяков - погибли в ходе СВО. Их близкие, хоть и горько переживают утрату, но не теряют мужества и стойкости духа. «Время идет, дети растут, помнят про своего отца. Хоть и тяжело, но жизнь продолжается, надо жить ради детей», - сказала Татьяна Лысякова.

«Спасибо, Артем Алексеевич, за внимание к нашим семьям. Нас не забывают, помогают во всем», - отметила мама погибшего бойца Вера Щукова.

«Скорей бы наши дети вернулись живыми. А с остальным мы справимся», - сказала Антонина Филева.

Артём Здунов поручил главе района держать на особом контроле вопросы поддержки семей участников СВО. Мамы и жены бойцов подтвердили, что Константин Николаев всегда на связи.

Глава Мордовии поговорил с детьми, расспросил про учебу, спортивные занятия, о том, чего не хватает. «Если честно, мне ничего не нужно. Я жду, когда мой папа вернется», - сказал 12-летний Арсений Шаев. Сказал негромко, но так твердо, что его слова отозвались в сердцах всех участников встречи.

Вернутся. С Победой. Обязательно.