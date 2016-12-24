В Рузаевке открылся Семейный многофункциональный центр

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15 августа в Рузаевке открылось отделение Семейного многофункционального центра при социальной защите населения по Рузаевскому району. Это новый формат социального обслуживания и социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке государства.
На мероприятии присутствовали глава Рузаевского района Александр Юткин и Уполномоченный по правам ребенка в Мордовии Наталья Юткина, собрались многодетные семьи и семьи участников СВО.
«Своеобразный режим «все включено» позволит принимать и обрабатывать обращение от семьи по разным направлениям. Основная задача специалистов новой службы - это сопровождение семьи до полного разрешения ситуации, которая привела в наш МФЦ», - отметил директор социальной защиты по Рузаевскому району Вячеслав Марчков.
В центре будут функционировать несколько тематических зон. В зоне цифрового информирования можно будет подключиться к таким официальным порталам как Госуслуги, Мои документы, Работа России, справочно-правовым системам и т.д.
Служба первичного приема семей займется определением потребности в получении социальных услуг и консультированием, а специалисты обеспечат социальное сопровождение.
Предусмотрена игровая комната для детей, зона для кормления и пеленания малышей. В службу экстренной психологической помощи и экстренного реагирования смогут обратиться родители.
Также в центре есть конференц-зал для проведения массовых мероприятий.
Стоит напомнить, что Мордовия является участником пилотного проекта по созданию семейных МФЦ при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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