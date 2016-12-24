В Доме Республики вручили медали «За укрепление боевого содружества»

14 августа в Доме Республики состоялась церемония вручения медалей «За укрепление боевого содружества» - это ведомственная награда Министерства обороны России.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: республика на постоянной основе помогает участникам специальной военной операции, нашим землякам. Помощь оказывается на всех уровнях.

«Регулярно отправляем нашим бойцам грузы с необходимыми для них вещами, техникой и оборудованием. Организуем реабилитацию военнослужащих, их сопровождение на время отпуска, делаем все возможное, чтобы семьи участников СВО не оставались наедине с трудностями. Поддержка участников СВО и их семей – наш безусловный приоритет на всех уровнях власти. Это не раз подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - сказал Артём Здунов.

Мордовские врачи постоянно работают на прифронтовых территориях, необходимая помощь оказывается местным жителям и защитникам Родины.

«Сегодня миллионы людей во всех уголках страны (органы власти, общественные организации, волонтеры и просто неравнодушные люди) оказывают неоценимую поддержку участникам СВО. Отрадно, что среди тех, кто вносит вклад в это благородное дело, немало наших земляков. Как и в годы Великой Отечественной войны, они действуют под девизом «Все для фронта, все для Победы!» Спасибо вам за это и низкий поклон!» - сказал начальник отдела призыва военного комиссариата республики Александр Антонов.

Среди награжденных - представители муниципалитетов, общественных объединений. В их числе - председатель правления регионального отделения «Российского фонда мира» Ольга Филеткина. При активной помощи фонда в зону СВО уже направлено более 50 гуманитарных конвоев для обеспечения воинских частей.

Глава Мордовии поздравил награжденных, пожелал дальнейшей успешной работы на благо страны и республики, нацелил всех на дальнейшее эффективное межведомственное взаимодействие по выполнению задач специальной военной операции.