Делегация Мордовии принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024»

Глава Мордовии Артём Здунов возглавил делегацию республики на международном военно-техническом форуме «Армия-2024 - он проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

Традиционно на форуме будут представлены образцы военной продукции, техники и вооружения. Это широкая площадка для обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере, укрепления научно-технических и производственных связей.

Ключевой темой работы делегации Мордовии на форуме станет развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса.