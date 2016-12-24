Мордовия примет Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

23-24 августа в Мордовии пройдет Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». В его рамках будут работать 11 разнообразных локаций в Саранске и селе Старая Теризморга.



Фестивальная программа марафона будет включать выступления музыкальных групп, танцевальных ансамблей и театров из Москвы, Владимирской области, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Удмуртии.

Главная сцена расположится на Советской площади. В центре города развернутся творческие деревни и креативные площадки с презентациями промыслов и ремесел, интерактивными выставками, творческими баттлами гармонистов и частушечников, пройдут дефиле национального костюма и множество других мероприятий.



Все желающие смогут продегустировать национальные блюда, авторские кондитерские изделия и напитки.



На площади Победы у Мемориального музея военного и трудового подвига будут работать волонтерские организации, пункт сбора гуманитарной помощи и книг для новых регионов России, площадки от Движения Первых и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.



В селе Старая Теризморга жителей Мордовии и гостей республики будут приветствовать Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат» и Межрегиональный конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево».