В Мордовии на базе отдыха «Карнай» состоялся турнир по пляжному футболу

Глава Мордовии Артём Здунов 11 августа побывал на базе отдыха «Карнай» в Кочкуровском районе, где состоялся турнир по пляжному футболу, приуроченный к Дню физкультурника.

«Третий год подряд турнир проводится на Карнае, этот водоем не застроен коттеджами, он для людей. Каждый год я вижу здесь положительные изменения. В текущем году благодаря поддержке Президента мы привлекли федеральные средства. Александр Ильич Поздняков постоянно вкладывает средства. Зарабатывает и вкладывает сюда, чтобы семьи учились правильно отдыхать, приезжали со своими детьми. Спасибо тем, кто приехал. Очень важно для нас, что здесь улучшается инфраструктура, лучшие футболисты мира приезжают к нам на Карнай. Всем желаю хорошего настроения! Господь дал сегодня хорошую погоду. Поэтому посмотрим футбол, поучаствуем в состязаниях. Дай Бог всем здоровья!» - сказал Глава республики на открытии соревнований.

«Шумбрат! Всех приветствую, дорогие друзья, - обратился к участникам и гостям турнира Михаил Лихачёв, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по пляжному футболу. - У нас появилась замечательная традиция приезжать сюда в День физкультурника - нам нравится, как проводится этот турнир, это большой праздник спорта и национальной культуры. Спасибо, что пришли!»

Действительно, гостям Карная было на что посмотреть и чем заняться. Выставка народных умельцев со всей республики, национальная кухня, состязания и мастер-классы для детей и взрослых - можно было найти развлечение на любой вкус.

Глава Мордовии осмотрел все площадки праздника, пообщался с мастерами, которые в очередной раз смогли удивить своими изделиями. Например, Андрей Уваров из села Редкодубье Ардатовского района рассказал о своем бондарном производстве - это ремесло очень редкое по нынешним временам, секреты мастерства умелец передает молодому поколению.

В турнире приняли участие команда сборной России по пляжному футболу, команда Правительства Республики Мордовия, команда представителей бизнеса, команда молодежного Правительства и молодежного парламента, команда «Норов» - постоянный участник Мордовской футбольной лиги.

Кроме того, в матче открытия сыграла команда детей из семей участников специальной военной операции - вместе с Артёмом Здуновым они вышли противостоять сборной России и в упорной борьбе сумели вырвать победу.

Турнир получился ярким и зрелищным. За футбольными баталиями на песке с интересом следили не только мужчины, но и женщины. Зрители, как могли, поддерживали спортсменов. Победителем соревнований стала команда сборной России, второе место - у «Норова», третье - у команды бизнес-сообщества.

Награды игрокам вручили Глава Мордовии Артём Здунов и главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.