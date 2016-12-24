Артём Здунов встретился с молодёжной делегацией из Китайской Народной Республики

С 7 по 13 августа в Саранске работает арт-резиденция «Мордовия - Китай» - мероприятие проводит Государственный комитет по делам молодежи РМ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, оно направлено на развитие международного молодёжного сотрудничества.



В программе принимают участие молодые дизайнеры из Мордовии и 10 предпринимателей из Китайской Народной Республики. 8 августа с ними встретился Глава Мордовии Артём Здунов.



«Вы приехали в гостеприимный регион, который находится в самом сердце России.

Мордовия - самая близкая к Москве национальная республика, - подчеркнул Артём Здунов, открывая встречу. - Мордовия - пример дружбы народов и религий, у нас проживают представители 90 национальностей. В Мордовии учатся почти 2700 иностранных студентов более чем из 50 стран мира. Китайская Народная Республика - наш стратегический партнер. Безусловно, ключевая роль в развитии двусторонних отношений принадлежит лидерам наших государств - Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Председателю КНР Си Цзиньпиню. У Мордовии много совместных проектов с компаниями из Китая. В сентябре большая делегация Мордовии отправится в КНР с очередной бизнес-миссией. Я планирую ее возглавить».

Как отметила председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, по итогам программы участники совместно создадут творческий проект, который затем будет коммерциализирован. Молодые дизайнеры планируют разработать брендовый туристический маршрут.



Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин рассказал о направлениях сегодняшнего взаимодействия Мордовии и КНР и призвал китайских предпринимателей инвестировать в нашу республику.



Ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко рассказал о сотрудничестве в науке и образовании. На базе Мордовского госуниверситета уже больше трех лет успешно работает Центр китайской культуры и языка, а также региональный филиал Общества российско-китайской дружбы. Университет имеет более 10 партнеров из числа научно-образовательных центров КНР. Совместно с Китайским Университетом Науки и Технологий планируется создание Российско-Китайского института и совместной лаборатории на базе двух вузов.



Для китайских гостей подготовили насыщенную программу, благодаря которой они смогут познакомиться с самобытной культурой Мордовии.



Представители делегации КНР поблагодарили за возможность поучаствовать в программе «Арт-резиденция «Мордовия - Китай» и выразили уверенность, что она положит начало большим совместным творческим проектам.