В Мордовии появился первый резидент особой экономической зоны «Система»

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В марте 2024 года в Мордовии была зарегистрирована особая экономическая зона «Система». Сегодня, в рамках работы по ее наполнению, на заседании комитета по улучшению инвестиционного климата региона поддержали проект компании «Инновационный центр строительных материалов», которая станет первым резидентом!

Проект предусматривает создание производства железобетонных изделий в Мордовии с объемом инвестиций свыше 500 млн. рублей и созданием 200 новых рабочих мест. В номенклатуре товаров: плиты перекрытия, лестничные марши, фундаментные блоки, стеновые панели, дорожные плиты, кольца, сваи.

Плановая мощность проекта - 58 708 кб.м. железобетонных изделий. Запуск новых производственных мощностей позволит обеспечить качественными строительными материалами не только республиканские предприятия стройиндустрии, но и застройщиков соседних регионов».