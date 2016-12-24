В Темникове пройдет межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа»

3 августа на базе Дворца культуры города Темников пройдет межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа», посвященный памяти святого праведного воина адмирала Федора Ушакова.

Заявки на участие в фестивале направили исполнители не только из Мордовии, но и из Московской, Нижегородской и Липецкой областей. Участниками фестиваля станут учащиеся образовательных организаций, кадетских классов, члены детских и молодежных военно-патриотических объединений, самодеятельные вокальные коллективы и авторы-исполнители.

Вместе с представлением творческих номеров участников фестиваля ждут экскурсии в Санаксарский монастырь и Темниковский историко-краеведческий музей имени адмирала Ушакова.



Подведение итогов и награждение лауреатов состоится на торжественном вечере «Ушаков.Россия.Флот».