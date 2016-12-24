«Интеллектуальная лиса» из Мордовии получила победный грант

Подведены итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты 1 сезон среди физических лиц в 2024 году. Всего было получено 15 420 заявок со всех 89 субъектов страны, из которых 1310 проектов в 18 номинациях рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 709 490 177 рублей.



31 июля на главной сцене Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга» были вручены победные Гранты. Денис Рузанов из Мордовии стал одним из победителей. Его проект турнир интеллектуальных игр «Интеллектуальная лиса» получил 800 000 рублей.