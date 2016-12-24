В Мордовии больным фенилкетонурией детям-инвалидам установлена фиксированная ежемесячная денежная выплата

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Вместе с уполномоченным по правам ребёнка в республике Юткиной Натальей Евгеньевной обсудили систематизацию работы в области охраны здоровья детей с ментальными заболеваниями. Кроме того, в ходе встречи сообщил, что Главой Мордовии Здуновым Артёмом Алексеевичем принято решение об установлении фиксированной ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей детям-инвалидам больным фенилкетонурией».